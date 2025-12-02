Roma al lavoro a Trigoria | Dovbyk a parte assente Dybala

Il lunedì di riposo concesso da Gian Piero Gasperini è servito per ricaricare le pile in vista di una settimana molto importante per la Roma, che dovrà dare una risposta dopo la sconfitta con il Napoli a seguito di una prestazione sottotono. I giallorossi avranno l’occasione di rifarsi nella trasferta di Cagliari, con il match che si disputerà domenica 7 dicembre, alle ore 15, all’ Unipol Domus. Per iniziare a preparare nel migliore dei modi la sfida con i sardi, la formazione giallorossa è scesa in campo oggi a Trigoria, al Fulvio Bernardini. Dybala out causa febbre. Prima seduta d’allenamento della settimana che è stata caratterizzata dall’ assenza di Paulo Dybala. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma al lavoro a Trigoria: Dovbyk a parte, assente Dybala

