Roma acceso l' albero di Natale in piazza di Spagna FOTO

Nella Capitale, nel tardo pomeriggio del 2 dicembre, è stato acceso l’albero che illumina l’iconica scalinata di Trinità dei Monti. Sintetico a effetto naturale, quest’anno non è in collaborazione con altri brand: a occuparsene, insieme alle luminarie del Tridente, è stata l’azienda specializzata Lpgled. Alto 12 metri, brilla grazie a 300mila led a luce calda e a una spirale luminosa che lo avvolge. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, acceso l'albero di Natale in piazza di Spagna. FOTO

