Roma 18enne legato e seminudo fugge da un campo rom

Scalzo, spaventato e quasi senza vestiti. Avanzava a piccoli salti, con polsi e caviglie stretti da fascette da elettricista, lungo via Salviati a Roma. È stato trovato così, intorno alle quattro di questa mattina, martedì 2 dicembre, un giovane di circa 18 anni. Stava cercando di fuggire dal campo rom da cui, secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti, sarebbe stato trattenuto contro la sua volontà. Cosa è successo. Quando ha visto le pattuglie, il ragazzo - di origine rom, ma residente in un alloggio popolare assegnato alla sua famiglia - si è rivolto agli agenti implorando aiuto. Ha raccontato di temere per la propria vita, sostenendo che alcuni abitanti del campo, presumibilmente gli stessi che lo avrebbero sequestrato, avevano intenzione di ucciderlo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, 18enne legato e seminudo fugge da un campo rom

