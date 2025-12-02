Roma 18enne fugge da campo rom seminudo polsi e caviglie legati con lacci e fascette autostringenti | Vogliono uccidermi – VIDEO

Alla vista delle forze dell’ordine, il ragazzo non ha esitato a chiedere immediatamente aiuto, dichiarando di essere in pericolo di vita e riferendo che alcuni abitanti del campo rom avrebbero avuto intenzione di ucciderlo Un ragazzo dell’apparente età di 18 anni è stato trovato all’alba, men. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roma, 18enne fugge da campo rom seminudo, polsi e caviglie legati con lacci e fascette autostringenti: “Vogliono uccidermi” – VIDEO

