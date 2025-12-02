Roland Araujo si è dovuto fermare | il rosso contro il Chelsea è solo la punta dell’iceberg Il tecnico Flick | Chiedo rispetto

Espulso contro il Chelsea nel primo tempo, assente contro l’Alaves ufficialmente per un “virus intestinale” e non convocato nel big match contro l’ Atletico Madrid in programma oggi, 2 dicembre. In casa Barcellona monta sempre di più il mistero di Ronald Araujo, difensore centrale blaugrana che si è fermato a tempo indeterminato per problemi personali. “Ronald non è pronto, è una situazione privata e non voglio dire di più. Vi chiedo rispetto “, ha dichiarato l’allenatore Hans Flick nel corso della conferenza stampa pre partita contro l’Atletico Madrid. Non si sanno con certezza i motivi, ma pare che il difensore voglia “ recuperare serenità “, a maggior ragione dopo le critiche e gli insulti spietati ricevuti in seguito all’espulsione contro il Chelsea in Champions League. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

