Rodrygo crollo senza fine | 30 partite senza gol Futuro lontano dal Real?

Inter News 24 Rodrygo ai margini con Xabi Alonso: numeri da incubo e un’estate che può ribaltare tutto? Cosa filtra sul suo futuro. Il momento di Rodrygo, attaccante brasiliano classe 2001 del Real Madrid, è diventato ufficialmente un caso. L’arrivo di Xabi Alonso sulla panchina dei Blancos ha cambiato le gerarchie e il talento sudamericano è finito ai margini come mai era accaduto nella sua avventura spagnola. Il dato che più preoccupa il club merengue è la striscia negativa che Rodrygo sta vivendo: 30 partite senza gol, un’enormità per un giocatore dotato delle sue qualità tecniche. – Ultimo gol in Champions: 4 marzo, nel derby europeo contro l’Atlético Madrid. 🔗 Leggi su Internews24.com

