Rocío Muñoz Morales sembrerebbe avere ritrovato l’amore chi è Vittorio Chini

Anche Rocío Muñoz Morales sembrerebbe avere ritrovato qualcuno capace di restituirle serenità. Secondo quanto racconta il magazine Chi, l’attrice sarebbe vicina a Vittorio Chini, manager di un’azienda che opera nel campo sanitario, affascinante e sulla cinquantina. Chi pubblica in esclusiva uno scatto dei due insieme e scrive che Rocío e Chini sono stati visti alla presentazione del libro dell’attrice, La vita adesso, un romanzo che narra la storia di una donna tradita che trova la forza di ricominciare. Non un’autobiografia, sottolinea il settimanale, ma “un segno del destino”. Il magazine racconta che durante l’evento Chini è arrivato per sostenerla, e riporta che “abbraccia Rocío, prima sotto il palco della presentazione e poi dietro le quinte”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

