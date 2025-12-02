Rocio Munoz Morales avrebbe un nuovo fidanzato | è un manager di 50 anni ecco chi è

Negli ultimi mesi le vicende sentimentali di Rocio Munoz Morales e Raoul Bova hanno attirato molta attenzione, complici i cambiamenti che hanno attraversato le rispettive vite private. Dopo la fine della loro lunga relazione, entrambi sembrano essersi incamminati verso nuove strade affettive. Mentre l’attore romano sarebbe legato alla collega Beatrice Arnera, anche l’interprete spagnola avrebbe trovato una presenza importante accanto a sé. A rivelarlo è il settimanale Chi, che ha documentato alcuni momenti significativi e mai mostrati prima della sua nuova frequentazione. Al fianco di Rocio Munoz Morales c’è un affascinante cinquantenne: ecco chi è. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Rocio Munoz Morales avrebbe un nuovo fidanzato: è un manager di 50 anni, ecco chi è

Altri contenuti sullo stesso argomento

"La vita adesso" è il titolo del nuovo romanzo di Rocìo Munoz Morales, attrice e autrice. Dedicato a "tutte le donne resilienti", racconta la paura, la forza e il coraggio di ricominciare. L’intervista di Francesca Cosentino @RocioMMorales Vai su X

La confessione di Rocio Muñoz Morales stupisce anche Caterina Balivo. #rociomunozmorales #CaterinaBalivo #LaVoltaBuona #tv - facebook.com Vai su Facebook

Rocio Munoz Morales allo scoperto, chi è l’uomo che vede da tempo: addio Bova - Anche Rocio Munoz Morales volta completamente pagina dopo la fine della storia con Raoul Bova, eccola al fianco di Vittorio Chini L'articolo Rocio Munoz Morales allo scoperto, chi è l’uomo che vede da ... msn.com scrive

Rocio Muñoz Morales og Raoul Bova: Upphaf nýrrar ástarsögu - Dopo la fine della loro relazione, Rocio Munoz Morales e Raoul Bova hanno intrapreso nuove avventure romantiche. Lo riporta notizie.it

Rocío Muñoz Morales e l'amico speciale: "Si frequentano da tempo". L'attrice paparazzata con il misterioso cavaliere - Durante la presentazione del suo ultimo libro, Rocío è stata raggiunta da un uomo con il quale ha scambiato un "lungo, intenso, forte" abbraccio ... Secondo today.it

Raoul Bova e Rocio, l’accordo dopo l’addio: casa e danni morali - Quella che per anni era sembrata una delle coppie più solide dello spettacolo ... Riporta ilsipontino.net

Tutti i presunti tradimenti: cosa è successo davvero tra Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales e Beatrice Arnera - Se per settimane non erano emersi nuovi gossip sulla presunta relazione tra Beatrice Arnera e Raoul Bova e non c’erano state più indiscrezioni, è bastata l’intervista di Andrea Pisani a BSMT perché tu ... Scrive rds.it

Rocío Muñoz Morales parla per la prima volta dopo l’addio a Raoul Bova: ecco cosa ha detto - Rocío Muñoz Morales finalmente rivela alcuni retroscena dopo la separazione dal padre delle sue figlie, Raoul Bova. Lo riporta donnapop.it