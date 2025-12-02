Rocco Casalino | Leader del centrosinistra? Conti il curriculum

Rocco Casalino, pronto alla sua nuova avventura editoriale, è stato intervistato da Repubblica, dove ha ripercorso la sua posizione nel Movimento 5 Stelle spiegando «ora che il Movimento è strutturato, con un capo, una linea politica forte, dei capigruppo fissi, il ruolo della comunicazione è ridimensionato. Ne ho sofferto, ma ho capito che è giusto così». L’ ex responsabile della comunicazione sottolinea di non essersi comportato come chi ha abbandonato polemicamente dopo l’arrivo di Giuseppe Conte: «E non ho reagito come altri che se ne sono andati via arrabbiati, perché Conte è arrivato dopo di noi ed è diventato il capo: è stato messo alla prova, ha retto, se lo merita». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Rocco Casalino: «Leader del centrosinistra? Conti il curriculum»

