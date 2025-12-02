Rocco Casalino e il nuovo giornale | Ho bisogno di giornalisti bravi aspetto i curriculum via mail

Rocco Casalino dice che Giuseppe Conte è più competente di Elly Schlein. «Il Pd ci ha sempre fatto lezioni sulla competenza. Abbiamo perfino scelto Gentiloni come commissario europeo quando eravamo al governo con loro, nel nome della competenza. E adesso, per decidere il candidato premier della coalizione, quel metodo non va più bene?», spiega oggi in un’intervista a Repubblica. E in attesa di sapere quale torneo sulla competenza abbia vinto Luigi Di Maio per diventare vicepremier, ministro degli esteri, del lavoro e dello sviluppo economico, l’ex portavoce di Conte dice: «Sarò di parte, ma penso che il curriculum debba contare. 🔗 Leggi su Open.online

Rocco Casalino interviene sul mancato confronto ad Atreju tra Elly Schlein, Giuseppe Conte e Giorgia Meloni, affermando che il ritiro della segretaria dem sarebbe stato un errore politico. Secondo l’ex portavoce di Palazzo Chigi, la leader del Partito Democrat - facebook.com Vai su Facebook

Elly viene presa a ceffoni pure da Rocco Casalino. Vai su X

Andrea Iervolino da produttore cinematografico a editore, fonda un giornale con Rocco Casalino come direttore - L'editore del nuovo giornale politico che sarà diretto da Rocco Casalino è il produttore cinematografico Andrea Iervolino, classe 1987. Segnala virgilio.it

Iervolino svela quando parte il giornale diretto da Casalino e sgancia un'altra bomba: "Se ne parlerà molto" - L'imprenditore Andrea Iervolino ha spiegato che la testata diretta da Casalino non sarà "del Movimento 5 Stelle" e ha svelato molti altri progetti ... Come scrive virgilio.it

Iervolino: “Con Casalino non farò il giornale del M5S, lancerò anche altre testate” - “Non faccio parte del calderone del tax credit e delle indagini nate dal tax credit. Lo riporta repubblica.it

Casalino fa il casting per il suo giornale: “Mandatemi un video, fondamentale nella selezione” - Poi ecco elencato cosa serve per tentare di entrare nella nuova redazione: “Rocco Casalino è alla ricerca di giovani talenti giornalistici, ma anche di professionisti con esperienza. Segnala repubblica.it

Otto e mezzo, il ritorno di Casalino: "Conte può guidare il campo largo" - Il ritorno di Rocco Casalino, dalla politica M5s come spin doctor dell'ex premier Giuseppe Conte alla guida di un giornale. Come scrive iltempo.it

Rocco Casalino, l'ex M5S nuovo direttore del giornale online di Andrea Iervolino - "Tratterà sicuramente di politica", la nuova realtà editoriale a cui parteciperà in qualità di direttore Rocco Casalino, ex del M5S. Scrive tg24.sky.it