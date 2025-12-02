Rocchi sull’episodio di Milan-Lazio | Non è rigore ma neanche fallo alla difesa

Pianetamilan.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il profilo X di DAZN anticipa una parte delle dichiarazioni di Gianluca Rocchi sul discusso episodio di Milan-Lazio tra Pavlovic e Marusic. Ecco le parole del designatore arbitrale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

rocchi sull8217episodio di milan lazio non 232 rigore ma neanche fallo alla difesa

© Pianetamilan.it - Rocchi sull’episodio di Milan-Lazio: “Non è rigore, ma neanche fallo alla difesa”

Scopri altri approfondimenti

rocchi sull8217episodio milan lazioRocchi a Open Var sull’episodio finale di Milan-Lazio: “Meritava un check di 15 secondi” - Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, analizza a Open VAR l’episodio di Milan- Da fanpage.it

rocchi sull8217episodio milan lazioAd Open Var su DAZN, è stato riproposto il dialogo tra Collu e Di Paolo seguito dal commento del designatore Rocchi - Ad Open Var su DAZN, è stato riproposto il dialogo tra Collu e Di Paolo seguito dal commento del designatore Rocchi ... Riporta laziopress.it

rocchi sull8217episodio milan lazioMilan-Lazio, Rocchi sul rigore non dato: "Non è penalty, ma non è mai fallo alla difesa" - Lazio, Rocchi sul rigore non dato: 'Non è penalty, ma non è mai fallo alla difesa' ... Lo riporta sport.sky.it

rocchi sull8217episodio milan lazioMilan-Lazio, il verdetto di Rocchi a Open Var: "Né rigore, né fallo. Meritava un check di 15 secondi" - L'arbitro Collu è stato richiamato dal VAR ( Di Paolo ), all' on field review, ma dopo aver rivisto l'azione non solo non ha assegnato il penalty alla squadra di Maurizio Sarri, ma ha fischiato fallo ... Si legge su msn.com

rocchi sull8217episodio milan lazioRocchi deluso e furioso dopo Milan-Lazio: “Una follia”. E il Var va verso lo stop - Lazio e la spiegazione di Collu lascerà degli strascichi: la decisione di Rocchi ... Si legge su calciomercato.it

rocchi sull8217episodio milan lazioMilan-Lazio, il designatore Rocchi: "Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa" - In attesa di ascoltare l'intera analisi di Gianluca Rocchi e l'audio integrale tra il VAR e l’arbitro Collu, il profilo su X di DAZN riporta un'anticipazione delle parole ... Riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Rocchi Sull8217episodio Milan Lazio