Rocchi su Milan-Lazio | È angolo bastava un check di 15 secondi Stop al Var Di Paolo

Il designatore sull'episodio che ha fatto infuriare i biancocelesti: "Non è rigore, ma non è mai fallo della difesa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rocchi su Milan-Lazio: "È angolo, bastava un check di 15 secondi". Stop al Var Di Paolo

