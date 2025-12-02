Rocchi promuove arbitro e VAR | Decisione corretta su Rrahmani-Koné

La tredicesima giornata di Serie A ha vissuto più di un episodio destinato a far discutere. Se il rigore non concesso alla Lazio per il tocco di braccio di Pavlovic contro il Milan ha monopolizzato il dibattito, anche il contatto tra Rrahmani e Koné nella sfida dell’Olimpico è finito sotto la lente degli addetti ai lavori. Da quell’intervento, infatti, è nata l’azione che ha portato al gol decisivo di David Neres, rete che ha consegnato al Napoli un successo pesantissimo in chiave classifica. Le proteste della Roma non si sono fatte attendere, ma il giudizio del designatore Gianluca Rocchi, intervenuto nella trasmissione “Open VAR” su DAZN, è stato netto. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Rocchi promuove arbitro e VAR: “Decisione corretta su Rrahmani-Koné”

