Rocchi a Open Var sull'episodio finale di Milan-Lazio | Meritava un check di 15 secondi

Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, analizza a Open VAR l’episodio di Milan-Lazio: il penalty inizialmente concesso viene revocato, ma non c’era fallo in attacco. "Meritava un check di 15 secondi. Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa", il commento definitivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il commento di Rocchi ad Open Var sul gol annullato al Lecce: "Su questo episodio potremmo andare a ritroso e dire che c'è una spinta iniziale su questa azione e dire che questo episodio è corretto, però non sono per niente contento di questa decisione, noi - facebook.com Vai su Facebook

? #Rocchi a Open Var: "Il rigore su #Vlahovic non c'è. Il gol tolto al Lecce contro la Lazio mi infastidisce" Vai su X

Rocchi a Open Var sull’episodio finale di Milan-Lazio: “Meritava un check di 15 secondi” - Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, analizza a Open VAR l’episodio di Milan- Riporta fanpage.it

Open Var, Rocchi su Milan-Lazio: “Non è rigore, ma non è mai neanche fallo alla difesa” - Tanti gli episodi commentati da Gianluca Rocchi a Open VAR: il focus va su Milan- Si legge su gianlucadimarzio.com

Milan-Lazio, Rocchi sul rigore non dato: "Non è penalty, ma non è mai fallo alla difesa" - Lazio, Rocchi sul rigore non dato: 'Non è penalty, ma non è mai fallo alla difesa' ... Lo riporta sport.sky.it

Milan-Lazio, il verdetto di Rocchi a Open Var: "Né rigore, né fallo. Meritava un check di 15 secondi" - Il designatore fa chiarezza sull'episodio più discusso della tredicesima giornata di Serie A, il rigore chiesto dalla Lazio contro il Milan a San Siro. Si legge su msn.com

Rocchi fa chiarezza sui rigori di Fiorentina-Juventus e Inter-Milan: Vlahovic e Pavlovic, il giudizio sul Var - Rigori protagonisti dell'ultima puntata di Open Var: sotto la lente Fiorentina- sport.virgilio.it scrive

Rocchi a Open Var: "Isaksen andava ammonito per simulazione" - Il Lecce torna al centro dell’attenzione ad Open VAR, su DAZN: questa volta il focus è sul gol annullato a Riccardo Sottil in Lazio- Si legge su pianetalecce.it