Roccella | la sinistra non ammette che il Governo combatte con decisione la violenza sulle donne

“È chiaro che il nostro obiettivo ideale è arrivare a zero femminicidi, ma il fatto che gli strumenti che abbiamo messo in campo abbiano avuto i primi effetti positivi è incoraggiante, significa che siamo sulla strada giusta. Non mi sembra un concetto difficile da comprendere e da condividere: ogni donna uccisa è una vittima di troppo, ma ogni donna che viveva una situazione di rischio e invece è riuscita a uscire dalla violenza è una vita salvata e un passo avanti in questa battaglia ” lo dice Eugenia Roccella, Ministro per la Famiglia, la Natalità, le Pari Opportunità in una intervista a Libero Quotidiano ricordando ” i numeri forniti dal Viminale sui primi nove mesi di quest`anno, che rispetto allo stesso periodo del 2024 vedono un calo dell`8 per cento delle donne uccise dal partner o dall`ex partner e un calo del 24 per cento delle donne vittime di delitti in ambito familiare e affettivo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Roccella: la sinistra non ammette che il Governo combatte con decisione la violenza sulle donne

Argomenti simili trattati di recente

+++ Violenza sulle donne, Roccella: "La sinistra ci attacca perché la destra la combatte con decisione" +++ L'attacco della Ministra https://qds.it/violenza-donne-roccella-sinistra-attacca-destra-combatte-decisione/ - facebook.com Vai su Facebook

Il governo Meloni, #Nordio e #Roccella, non poteva non distinguersi per le sue opinioni retrograde. Vai su X

Eugenia Roccella, ministro per la famiglia e le pari opportunità - Imagoeconomica Sul tema della... - Sul tema della violenza sulle donne torna a parlare la Ministra della Famiglia Eugenia Maria Roccella (FdI), che ribadisce che la destra si è mossa con decisione su questa tema a differenza della ... msn.com scrive

Eugenia Roccella: "Il consenso? Giusto che il Parlamento ne discuta. La sinistra vada oltre le mimose" - "Le leggi si discutono in Aula, oltre i simbolismi del 25 novembre", ci dice la ministra della Famiglia e delle Pari opportunità. Lo riporta ilfoglio.it

POLEMICHE & FEMMINICIDI/ Se la sinistra vuole diminuirli, si affidi ad Einstein e Manzoni - Ieri la ministra Roccella ha detto che i femminicidi non sono da mettere in correlazione con l'educazione sessuo- Segnala ilsussidiario.net

Roccella e il rovesciamento della logica storica sull’antisemitismo - Il tentativo della destra di far passare l’odio contro gli ebrei come qualcosa di sinistra è talmente audace da rasentare il grottesco. Da lettera43.it

Il piano del governo contro i portali sessisti: stretta su server e provider. La ministra Roccella: «Faremo di tutto» - Il doppio colpo del sito in cui mogli ignare venivano fotografate, messe in Rete e commentate in maniera sessista e volgare, e quello del portale Phica. Secondo roma.corriere.it

Governo: Mantovano e ministri hanno incontrato associazioni famiglie - Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e i ministri per la Famiglia, ... Da ilsole24ore.com