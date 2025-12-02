Rocambolesco schianto dopo lo scontro le auto finiscono entrambe nel fosso E una cappotta

Paura nella tarda mattinata di martedì lungo via Meldola, nel zona di Selbagnone, dove due automobili sono rimaste coinvolte in un rocambolesco incidente stradale. Entrambi i veicoli sono finiti fuori dalla carreggiata e una delle due auto, una Fiat 500, si è ribaltata terminando la corsa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it