Rocambolesco schianto dopo lo scontro le auto finiscono entrambe nel fosso E una cappotta
Paura nella tarda mattinata di martedì lungo via Meldola, nel zona di Selbagnone, dove due automobili sono rimaste coinvolte in un rocambolesco incidente stradale. Entrambi i veicoli sono finiti fuori dalla carreggiata e una delle due auto, una Fiat 500, si è ribaltata terminando la corsa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
I poliziotti del Commissariato del Carmine hanno notato il pusher all'interno di un'auto parcheggiata ma alla richiesta di spegnere il motore, il conducente ha accelerato ed è fuggito. Infine lo schianto e l'arresto. - facebook.com Vai su Facebook
Rocambolesco incidente a Lodi, salvo per miracolo il conducente dell'auto Vai su X