Roberta Bruzzone torna alla Vita in diretta la nuova stoccata social | ‘Metodo competenza e fatti’

Notizieaudaci.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La criminologa in tv dopo qualche giorno di assenza. Dopo giorni di assenza, Roberta Bruzzone è tornata sul piccolo schermo. La criminologa, già opinionista fissa di Ore 14 e di altre trasmissioni televisive, aveva alimentato curiosità e rumors per la mancata partecipazione al programma condotto da Milo Infante. Con un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram Bruzzone ha anticipato la partecipazione a La Vita in Diretta del 2 dicembre, condotta da Alberto Matano su Rai 1, e si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. L’assenza a Ore 14. Tanti i rumors che si erano diffusi sulle mancate partecipazioni di Bruzzone a Ore 14. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

roberta bruzzone torna alla vita in diretta la nuova stoccata social 8216metodo competenza e fatti8217

© Notizieaudaci.it - Roberta Bruzzone torna alla Vita in diretta, la nuova stoccata social: ‘Metodo, competenza e fatti’

