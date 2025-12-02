robert patrick racconta cosa non funziona nei terminator successivi al secondo

Ci sono stati sei film di Terminator, una serie TV spin-off e una serie animata Netflix. Tuttavia, uno degli attori originali dei film di James Cameron ha un’idea del perché nessuno dei sequel dopo “ Il giorno del giudizio ” sia stato all’altezza dei primi due film. Dopo “Terminator 2 – Il giorno del giudizio”, gli incassi al botteghino sono crollati, mentre sia la critica che i fan sono rimasti delusi dai film successivi del franchise. Le ragioni dietro a questi crolli sono diversi, ma uno degli attori dei primi due ha la sua opinione sul perché i sequel non abbiano funzionato. Parlando con ComicBook, Robert Patrick ha detto di avere una buona idea di cosa sia successo con i sequel di Terminator e del perché nessuno di loro sia all’altezza dei primi due film. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

