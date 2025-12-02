robert kyncl confermato ceo di warner music

Warner Music Group sceglie la via della continuità. L’etichetta discografica, tra le principali major al mondo nell’industria musicale, ha rinnovato il contratto di Robert Kyncl, confermato per l’incarico di amministratore delegato per un mandato di altri sette anni. Alla guida dell’azienda da gennaio 2023, ha avviato un importante piano di trasformazione digitale e di rafforzamento delle attività globali in un settore sempre in evoluzione. Il rinnovo porta con sé anche un pacchetto azionario una tantum da 10 milioni di dollari erogato in tre tranche e collegato alla performance del titolo. L’ad di Warner Music Robert Kyncl (da LinkedIn). 🔗 Leggi su Lettera43.it

