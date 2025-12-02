Rob è la favorita EroCaddeo potrebbe stupire

P ierC, Delia, EroCaddeo e Rob: sono loro i 4 finalisti di X Factor 2025 (che si contenderanno la vittoria il 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli – diretta su Sky Uno e in streaming su NOW dalle 21.00, e in simulcast in chiaro su TV8). Sul palco insieme ai giudici Jake La Furia, Achille Lauro, Francesco Gabbani e Paola Iezzi e la presentatrice Giorgia, ci sarà anche Laura Pausini. A “X Factor 2025” Rob presenta “Cento Ragazze”: inno di liberazione dalle delusioni amorose X Leggi anche › Le pagelle della semifinale di “X Factor 2025”: chi sono i 4 finalisti Detto ciò, chi vincerà X Factor 2025? Secondo le quote Sisal del 30 novembre, Rob (2. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Rob è la favorita, EroCaddeo potrebbe stupire

Argomenti simili trattati di recente

EroCaddeo in finale a X Factor 2025: la storia di chi non ha mai smesso di crederci. Da Sinnai al cuore dell’Italia. Da piccole esibizioni locali alla finale di uno dei palchi più importanti della musica. Il 27enne Damiano Caddeo, in arte EroCaddeo, conquista - facebook.com Vai su Facebook

eroCaddeo ha fatto un'altra esibizione meravigliosa. La mia preferita della serata. La sua voce mi emoziona sempre. #XF2025 Vai su X

Chi sono i finalisti X Factor 2025/ Rob, PierC, EroCaddeo e Delia in finale! - X Factor 2025 è arrivato alla semifinale: ecco i quattro possibili finalisti secondo i pronostici, un'assenza spiazza ... Da ilsussidiario.net

X Factor 2025: nella semifinale favoriti Rob, eroCaddeo, PierC e Tomasi - A guidare il gruppo dei candidati con maggiori possibilità di qualificazione sono eroCaddeo e Rob, entrambi proposti a 1,02. Riporta gioconews.it

TV - X-Factor, ribaltone nelle quote per il vincente: Rob scavalca PierC, ma per i bookmaker avanza anche EroCaddeo - Un appuntamento che deciderà i quattro protagonisti della finalissima in programma il giovedì successivo a Napoli in P ... Lo riporta napolimagazine.com

X Factor, chi saranno i quattro finalisti? Nel pronostico degli esperti Sisal spuntano i nomi di Rob, eroCaddeo, PierC e Tomasi - Nel pronostico degli esperti Sisal spuntano i nomi di Rob, eroCaddeo, PierC e Tomasi. agimeg.it scrive

X-Factor 2025, per i bookmaker vince Rob: scivola PierC, vola EroCaddeo, fuori dai giochi Delia. Tutte le quote - Alla vigilia della semifinale di X Factor 2025, in onda giovedì 27 novembre, il termometro dei bookmaker registra un vero ribaltone. msn.com scrive

X Factor 2025, le pagelle del quarto Live: Rob reginetta gotica (10), eroCaddeo piccolo grande uomo (9), DELIA il rap no (6) - L'underdog di XF2025, come ormai viene universalmente soprannominata, è ormai passata dallo status di regina del ... Scrive comingsoon.it