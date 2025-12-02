Rob è la favorita EroCaddeo potrebbe stupire

P ierC, Delia, EroCaddeo e Rob: sono loro i 4 finalisti di X Factor 2025 (che si contenderanno la vittoria il 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli – diretta su Sky Uno e in streaming su NOW dalle 21.00, e in simulcast in chiaro su TV8). Sul palco insieme ai giudici Jake La Furia, Achille Lauro, Francesco Gabbani e Paola Iezzi e la presentatrice Giorgia, ci sarà anche Laura Pausini. A “X Factor 2025” Rob presenta “Cento Ragazze”: inno di liberazione dalle delusioni amorose X Leggi anche › Le pagelle della semifinale di “X Factor 2025”: chi sono i 4 finalisti Detto ciò, chi vincerà X Factor 2025? Secondo le quote Sisal del 30 novembre, Rob (2. 🔗 Leggi su Iodonna.it

