Rivolta sui Giochi Le attività isolate | Così chiudiamo

Vantaggi legati ai Giochi sì, ma non per tutti. Ci sono le medaglie, quelle olimpiche, che saranno assegnate tra poco più di due mesi e un'altra medaglia, il cui rovescio si è mostrato a Bormio ieri, nel giorno dell'inaugurazione in pompa magna dello Stelvio olympic ski center e del Pentagono center. Non certo una data qualunque, quella scelta dalle direzioni di svariate attività economiche e turistico-ricettive del comprensorio sciistico per lanciare un preciso grido d'allarme. "A fronte delle decisioni – spiegano gli imprenditori – che sembrano ormai definitive da parte degli enti impegnati nell'organizzazione delle Olimpiadi, tra cui la Fondazione Milano-Cortina, le nostre attività risulteranno di fatto inaccessibili al pubblico per un lungo periodo tra gennaio e febbraio.

