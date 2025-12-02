Rivale di Sinner nonostante l’età

Due numeri uno. Pietrangeli e Sinner, passato-presente-futuro del tennis italiano. Pietrangeli è stato il primo azzurro a vincere uno Slam (il Roland Garros '59 e '60): una doppietta a cui ha sempre tenuto (unico italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale). A chi gli ricordava che Jannik aveva messo la freccia, in fatto di posizione nel ranking e di titoli nei Major, rispondeva: «A Sinner ci vogliono tre o quattro vite per battere tutti i miei record. Anche perché ne ho uno che è imbattibile ed è quello legato alle 164 partite disputate in Coppa Davis». Jannik al centro delle discussioni per la sua italianità, nelle quali anche l'ex campione sovente è rientrato: «Volevo dire che Sinner è il miglior tennista italiano di tutti i tempi, e forse pure austriaco», a mo' di battuta e attizzando il fuoco dialettico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rivale di Sinner nonostante l’età

