Ritrovato dopo due giorni all’addiaccio un anziano disperso a San Miniato
SAN MINIATO – Sospiro di sollievo a San Miniato: si è conclusa con un lieto fine l’angosciante vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso i familiari e le forze dell’ordine per due lunghissimi giorni. L’anziano di 80 anni, residente a Reggello, scomparso lo scorso 30 novembre, è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi (2 dicembre) nei boschi al confine tra Corazzano e Collegalli di Montaione, in una zona impervia e isolata. Nonostante la disavventura e le due notti trascorse al freddo, l’uomo è apparso in buone condizioni di salute. L’allarme e la notte nel fango. L’allarme era scattato la sera del 30 novembre. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
