Risultati NBA gli Heat travolgono i Clippers | Fontecchio torna protagonista Colpo Wizards ok Pistons e Cavs

Los Angeles (Stati Uniti), 2 dicembre 2025 - Dopo due gare in cui il suo impiego in campo è stato decisamente ridotto (addirittura panchina per tutti i 48’ nel ko contro i Pistons un paio di giorni fa), Simone Fontecchio è tornato a ritagliarsi spazi importanti nelle rotazioni dei suoi Miami Heat, che hanno ritrovato la via del successo battendo con un perentorio 140-123 i Los Angeles Clippers, al quarto ko di fila: l’azzurro, pur con una prova balistica non impeccabile (17 al tiro e 16 da tre), ha giocato 21’ in uscita dalla panchina e ha messo a referto 7 punti, 4 rimbalzi e due assist. La franchigia della Florida, trascinata dall’ex di serata Norman Powell (30 punti) e Bam Adebayo (27 con 14 rimbalzi), ha archiviato la pratica già nei primi 20’, chiusi avanti 76-56 grazie anche a un tramortente 30-2 piazzato nel secondo quarto e poi ha innestato il pilota automatico toccando l’apice della sua serata sul +38. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

