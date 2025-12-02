Risultati NBA gli Heat travolgono i Clippers | Fontecchio torna protagonista Colpo Wizards ok Pistons e Cavs
Los Angeles (Stati Uniti), 2 dicembre 2025 - Dopo due gare in cui il suo impiego in campo è stato decisamente ridotto (addirittura panchina per tutti i 48’ nel ko contro i Pistons un paio di giorni fa), Simone Fontecchio è tornato a ritagliarsi spazi importanti nelle rotazioni dei suoi Miami Heat, che hanno ritrovato la via del successo battendo con un perentorio 140-123 i Los Angeles Clippers, al quarto ko di fila: l’azzurro, pur con una prova balistica non impeccabile (17 al tiro e 16 da tre), ha giocato 21’ in uscita dalla panchina e ha messo a referto 7 punti, 4 rimbalzi e due assist. La franchigia della Florida, trascinata dall’ex di serata Norman Powell (30 punti) e Bam Adebayo (27 con 14 rimbalzi), ha archiviato la pratica già nei primi 20’, chiusi avanti 76-56 grazie anche a un tramortente 30-2 piazzato nel secondo quarto e poi ha innestato il pilota automatico toccando l’apice della sua serata sul +38. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Oggi vi porto nel mondo della creatività con le Heat Pen Silhouette, utilizzate sulla mia Cameo 5 insieme al tappetino elettrostatico. Una combo perfetta per ottenere linee precise, dettagli puliti e risultati super professionali! ? Se non avete ancora provato - facebook.com Vai su Facebook
Risultati NBA, gli Heat travolgono i Clippers: Fontecchio torna protagonista. Colpo Wizards, ok Pistons e Cavs - Dopo due gare in cui il suo impiego in campo è stato decisamente ridotto (addirittura panchina per tutti i 48’ nel ko contro i Pistons un paio di giorni fa ... Segnala sport.quotidiano.net
NBA, risultati della notte: Phoenix ferma la striscia Lakers, ko anche Denver e Houston - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: Phoenix ferma la striscia Lakers, ko anche Denver e Houston ... Da sport.sky.it
NBA, i risultati della notte (2 dicembre): Detroit beffa Atlanta allo scadere - Altra notte di spettacolo nella NBA, con nove partite disputate e una serie di finali in volata che hanno acceso la regular season: su tutti il colpo dei ... Secondo oasport.it
NBA, gli Heat di Fontecchio calano il poker. Settebello per Thunder e Raptors - Oklahoma City (Stati Uniti), 24 novembre 2025 – I Miami Heat di Simone Fontecchio hanno calato il poker di successi di fila espugnando 127- Si legge su msn.com
Detroit e Toronto volano: notte NBA da dieci partite, Sacramento beffa Minnesota all’overtime - Notte NBA con dieci partite: Detroit e Toronto proseguono la loro corsa, Sacramento rimonta Minnesota all’overtime. Si legge su sportface.it
Tonfo Lakers, Brooks trascina i Suns. I Nuggets sbattono su Anthony Davis: colpo Mavs - Tonfo dei Lakers nelle partite della notte in Nba che interrompono la striscia positiva di sette vittorie consecutive, travolti dai Phoenix Suns privi di Devin Booker quasi per tutto la partita. Scrive msn.com