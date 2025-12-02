Ristorante La Bufala confermata l’attività senza interruzioni | Rinnovato impegno si torna alla gestione originaria

Messinatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non una chiusura, ma un nuovo inizio. È questo il messaggio che arriva dal ristorante La Bufala di Messina, dopo il post con cui ieri i precedenti gestori hanno salutato i clienti su Facebook. L’attività, però, non si ferma: continuerà regolarmente, tornando sotto la guida diretta della proprietà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

