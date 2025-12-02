Ristorante La Bufala confermata l’attività senza interruzioni | Rinnovato impegno si torna alla gestione originaria
Non una chiusura, ma un nuovo inizio. È questo il messaggio che arriva dal ristorante La Bufala di Messina, dopo il post con cui ieri i precedenti gestori hanno salutato i clienti su Facebook. L’attività, però, non si ferma: continuerà regolarmente, tornando sotto la guida diretta della proprietà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altre letture consigliate
MESSINA | Chiude il ristorante "I fratelli La Bufala". Un post per spiegare i motivi. https://gazzettadelsud.it/?p=2136609 - facebook.com Vai su Facebook