Risolto il mistero della tiara della regina Mary

Dal ritrovamento dei gioielli degli Asburgo gli appassionati della storia delle famiglie reali nel mondo si chiedono dove sia finito uno dei pezzi più famosi e importanti, cioè la corona appartenuta all’imperatrice Elisabetta di Baviera, nota come Sissi. Nessuno degli eredi del casato ne conosce la sorte. La speranza è che la corona possa rispuntare dal nulla, un giorno, come sarebbe accaduto, dopo decenni, alla Queen Mary’s Diamond Lozenge Bandeau Tiara. Si tratta di uno dei preziosi più raffinati di proprietà della royal family britannica, ma non sarebbe più a Londra, bensì dall’altra parte del mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Risolto il mistero della tiara della regina Mary. Cosa c'è dietro

