Riscatto sempre più difficile per un calciatore del Napoli attualmente in prestito
Il futuro di Cyril Ngonge continua a essere un rebus per il Napoli, che osserva da lontano le sue prestazioni deludenti con la maglia del Torino. Il club granata aveva puntato sull’esterno belga con fiducia, sperando che il ritorno sotto la guida di Marco Baroni potesse riaccendere le qualità messe in mostra negli anni precedenti. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
La DR1 paga ancora un secondo tempo difficile e troppe assenze, la prossima settimana si tornerà al Coni per cercare il riscatto con l'altra "Isola" del girone. Appuntamento alle 18.00 per Buster - Bears Isola Vicentina, vi aspettiamo!