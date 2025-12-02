Riposto l’8 dicembre l’accensione dell’albero di Natale e il via alla campagna per il commercio di prossimità
In occasione delle festività natalizie, il Comune di Riposto lancia la campagna ‘Scegli questo! Compra a Riposto’, un progetto promosso dall’assessorato alle Attività Produttive per valorizzare il commercio locale e sostenere le attività economiche del territorio. L’iniziativa invita cittadini e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
RIPOSTO CT Martedi 2 dicembre alle ote 10.00 sarà inaugurata la casa di babbo natale nel salone della casa della speranza! - facebook.com Vai su Facebook