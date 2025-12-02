Ripartiamo da Prato Il centrodestra si anima Gozzi sotto i riflettori Ritorno in scena di Cocci
Si chiama "Ripartiamo da Prato": è l’associazione civica vicina al centrodestra pratese che domani sera si presenta nel palazzo della Provincia. E lo fa con un appuntamento che si annuncia particolarmente interessante visto che sarà intervistato un personaggio che conosce bene il territorio pratese e che parla raramente. Ma forse l’aria della capitale e qualche sassolino rimasto nei mocassini faranno sì che Marcello Gozzi, ex direttore di Unione Industriale prima e Confindustria Toscana Nord poi, parli a ruota libera. Un appuntamento che segna il ritorno sulla scena cittadina pubblica anche di Tommaso Cocci dopo la bufera estiva per l’inchiesta su ricatti e revenge porn subiti e dopo la conseguente l’esclusione della sua corsa a consigliere regionale per Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
CgilToscana. . Stamperia Fiorentina: a #Prato #sciopero e presidio contro l’imposizione di un nuovo orario di lavoro fuori dal Contratto nazionale #moda - facebook.com Vai su Facebook
Stamattina a Prato abbiamo parlato della situazione del settore manifatturiero. Far ripartire la crescita ferma al palo da diversi mesi è il primo punto su cui dobbiamo lavorare per invertire la rotta di cui il governo non si sta occupando. Vai su X
"Ripartiamo da Prato". Il centrodestra si anima. Gozzi sotto i riflettori. Ritorno in scena di Cocci - Domani sera si presenta la neonata associazione guidata da Federico Torri "Vogliamo creare confronto e recuperare l’elettorato disperso" . Come scrive lanazione.it