ripartiamo da prato il centrodestra si anima gozzi sotto i riflettori ritorno in scena di cocci

Si chiama "Ripartiamo da Prato": è l'associazione civica vicina al centrodestra pratese che domani sera si presenta nel palazzo della Provincia. E lo fa con un appuntamento che si annuncia particolarmente interessante visto che sarà intervistato un personaggio che conosce bene il territorio pratese e che parla raramente. Ma forse l'aria della capitale e qualche sassolino rimasto nei mocassini faranno sì che Marcello Gozzi, ex direttore di Unione Industriale prima e Confindustria Toscana Nord poi, parli a ruota libera. Un appuntamento che segna il ritorno sulla scena cittadina pubblica anche di Tommaso Cocci dopo la bufera estiva per l'inchiesta su ricatti e revenge porn subiti e dopo la conseguente l'esclusione della sua corsa a consigliere regionale per Fratelli d'Italia.

