Rione Traiano sequestrato manufatto abusivo | denunciata una 47enne

Intervento della U.O. Soccavo nel Rione Traiano dopo una segnalazione dei residenti: struttura di 150 mq trasformata in garage e abitazione, denunciata una 47enne. La Polizia Locale di Napoli, attraverso l'Unità Operativa Soccavo, è intervenuta in via Catone, nel cuore del Rione Traiano, a seguito di una segnalazione proveniente dai cittadini. Gli agenti hanno verificato

