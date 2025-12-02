Riolo Terme la sindaca Malavolti | Istruzione e partecipazione sono tra i nostri obbiettivi di comunità

Federica Malavolti è stata eletta prima cittadina nel Luglio 2022 e, come purtroppo accaduto a tanti colleghi romagnoli, ha vissuto con profonda angoscia e grande impegno l'impatto e le conseguenze sulla città e sul territorio circostante delle devastanti alluvioni verificatesi negli anni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Altre letture consigliate

Vi aspettiamo giovedì 4 dicembre (ore 20.30) al Cinema Teatro comunale di Riolo Terme per la presentazione della graphic novel “127 giorni”, basata sulle “127 giornate di Riolo” e i diari di Vincenzo Cavara, Elisa Dalmonte e Clara Zanotti, selezionati dagli st - facebook.com Vai su Facebook

Riolo Terma, la sindaca Malavolti: "Istruzione e partecipazione sono tra i nostri obbiettivi di comunità" - “I danni da alluvione sono stati gravissimi, la ricostruzione è in corso" - Riporta ravennatoday.it

Riolo Terme: inaugurato il nuovo ponte sul Senio dedicato a Margherita Hack - La sindaca Malavolti: “Un simbolo di rinascita per la nostra comunità” ... Lo riporta ravenna24ore.it