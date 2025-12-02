Rinvenute in un vigneto due auto rubate | stavano per essere cannibalizzate altre due ridotte a carcasse

Questa volta l'intuito di Giuseppe Marasco - comandante del corpo volontari Civilis - ispettori ambientali territoriali forestali ittici zoofili di Manfredonia, ha portato bene a due persone alle quali erano state sottratte le rispettive auto. Dopo aver segnalato alla Questura di Foggia la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

RUBATE Marasco, con gli Ispettori Civilis e la Polizia, salva due auto nuove rubate e nascoste: non erano state cannibalizzate - Auto rinvenute sotto il ponte dell’autostrada nella zona industriale di Foggia, poco prima del centro commerciale GrandApulia ... Riporta statoquotidiano.it