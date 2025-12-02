Rinnovato il sostegno ai doposcuola | 120 mila euro per il nuovo bando comunale
Impegno rinnovato. È stata approvata martedì la delibera di Giunta per la pubblicazione del nuovo bando per la concessione di contributi economici destinati ai servizi di doposcuola per l’anno scolastico in corso, con una dotazione complessiva di 120mila euro, di cui 80mila per le attività. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
