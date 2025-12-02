Rincari su aerei e treni a Natale | l’allarme di Assoutenti Ecco i biglietti più costosi

Anche quest’anno le festività di Natale saranno caratterizzate dal fenomeno del caro-voli, con i prezzi degli aerei che schizzano alle stelle nei giorni a ridosso delle festività. E non andrà meglio per chi si sposterà in treno o in auto, considerato che anche i biglietti ferroviari hanno raggiunto livelli elevati, e che i listini dei carburanti stanno registrando un deciso rialzo nelle ultime settimane. È l’allarme di Assoutenti, che ha realizzato un report analizzando le tariffe nel settore dei trasporti durante le prossime festività invernali. Le tratte che costano di più. Chi si appresta in questi giorni ad acquistare un biglietto in classe “economy” per volare in Italia durante le festività, partendo il 24 dicembre e tornando il 6 gennaio, ed è disposto ad imbarcarsi in qualsiasi orario, spende: Un minimo di 505 euro per andare da Torino a Palermo e ritorno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rincari su aerei e treni a Natale: l’allarme di Assoutenti. Ecco i biglietti più costosi

