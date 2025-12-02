Rimini scivola sul sugo di cozze e si rovina la serata | il Tribunale trasforma l’incubo in un risarcimento che fa scuola
Una cena tra amici si è trasformata in un incubo durato anni. La Corte d’Appello di Bologna ha stabilito che i proprietari di un ristorante riminese dovranno versare circa 15mila euro a una donna che nel 2018 è caduta all’interno del locale, riportando una cicatrice permanente al mento. L’incidente è avvenuto durante una normale serata al ristorante. Mentre la ragazza camminava tra i tavoli, è scivolata su una chiazza di sugo di cozze che era finita sul pavimento dal vassoio di un cameriere. La caduta è stata violenta: ha battuto il mento così forte da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove le hanno applicato dei punti di sutura. 🔗 Leggi su Cultweb.it
