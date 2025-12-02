Rimini lancia la sua prima Comunità energetica rinnovabile

Rimini ha risposto con entusiasmo alla presentazione ufficiale della sua prima Comunità Energetica Rinnovabile, progetto che rappresenta una svolta strategica nel percorso della città verso un modello energetico più sostenibile, condiviso e solidale. Ieri pomeriggio il Teatro Galli ha aperto le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

