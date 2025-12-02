A due giorni dal violento incendio che nel pomeriggio di sabato ha devastato una palazzina di via XXV Aprile a Laveno Mombello, le operazioni di verifica e messa in sicurezza proseguono senza sosta. Nella giornata di domenica i Vigili del Fuoco sono tornati sul posto per svolgere ulteriori controlli sulle parti più compromesse dell’edificio, ancora considerate a rischio, e per recuperare beni personali da alcuni appartamenti dichiarati inagibili a causa dei gravi danni provocati dalle fiamme e dal fumo. Gli interventi hanno richiesto tempo e attenzione, poiché diverse zone della struttura risultano tuttora instabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rilievi coi droni dopo il rogo. Stabile inagibile