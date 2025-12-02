Rilevazione presenze dipendenti in modo semplice e digitale

Negli ultimi anni, il mondo del lavoro ha subito una trasformazione radicale spinta dalla digitalizzazione e dall’evoluzione delle abitudini professionali. Il concetto di ufficio fisso ha lasciato spazio a modelli di lavoro più flessibili, come il lavoro ibrido e da remoto, e le aziende sono sempre più orientate verso soluzioni tecnologiche che semplificano i processi interni. In questo nuovo scenario, molte PMI si trovano ad affrontare le sfide legate alla gestione del personale con strumenti ormai superati. I fogli Excel, le timbrature cartacee o manuali, e la raccolta dati non automatizzata generano facilmente errori, rallentamenti e mancanza di trasparenza. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Rilevazione presenze dipendenti in modo semplice e digitale

