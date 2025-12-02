Rigore Locatelli | il capitano bianconero impeccabile dagli undici metri! Juve avanti di due i quarti di finale sono a un passo

Rigore Locatelli, il centrocampista entra e porta il raddoppio: fallo netto su Cabal, Locatelli non sbaglia e spinge la Vecchia Signora verso i quarti. La Juventus trova il gol del raddoppio e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno in Coppa Italia. L’episodio decisivo per sbloccare definitivamente il match contro l’ Udinese è arrivato al 68? minuto, grazie a un calcio di rigore che ha premiato la determinazione di Juan Cabal e la freddezza del capitano in campo, Manuel Locatelli, che era subentrato al posto dell’infortunato Federico Gatti. L’azione si è sviluppata sulla fascia, dove il colombiano Cabal, appena rientrato dal lungo infortunio, ha mostrato grande coraggio e spinta offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rigore Locatelli: il capitano bianconero impeccabile dagli undici metri! Juve avanti di due, i quarti di finale sono a un passo

Makkelie al rigore non dato alla Juventus, risponde evitando di approfondire il “mani” di Locatelli nel primo tempo e questa sua entrata su Hauge alla fine del secondo tempo. Non posso pubblicare il video , ma le immagini (per chi ha visto la partita) sono eloq - facebook.com Vai su Facebook

Locatelli premiato da Comolli e Ferrero, lo Stadium mugugna: il retroscena in Juve-Udinese - A pochi minuti dall'inizio della gara di Coppa Italia, il centrocampista e capitano bianconero è stato celebrato con la maglia delle 200 presenze. Segnala tuttosport.com

Locatelli: "200 gare in bianconero e capitano della Juventus: qualcosa che va oltre ogni sogno" - Nella gara contro il Cagliari Manuel Locatelli ha raggiunto le 200 presenze in bianconero e su Instagram dopo la vittoria si è detto molto orgoglioso di questo traguardo: "Una ... Da tuttojuve.com

Enrico Turcato: 'Locatelli non può essere il capitano né il riferimento della Juve' - Il giornalista Enrico Turcato è stato ospite ai microfoni della trasmissione Juventibus e, parlando di Manuel Locatelli, centrocampista bianconero spesso criticato dai tifosi, ha detto: " Il mio ... Secondo it.blastingnews.com