Rigore Locatelli | il capitano bianconero impeccabile dagli undici metri! Juve avanti di due i quarti di finale sono a un passo

Juventusnews24.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rigore Locatelli, il centrocampista entra e porta il raddoppio: fallo netto su Cabal, Locatelli non sbaglia e spinge la Vecchia Signora verso i quarti. La  Juventus  trova il gol del raddoppio e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno in  Coppa Italia. L’episodio decisivo per sbloccare definitivamente il match contro l’ Udinese  è arrivato al  68? minuto, grazie a un calcio di rigore che ha premiato la determinazione di  Juan Cabal  e la freddezza del capitano in campo,  Manuel Locatelli, che era subentrato al posto dell’infortunato  Federico Gatti. L’azione si è sviluppata sulla fascia, dove il colombiano  Cabal, appena rientrato dal lungo infortunio, ha mostrato grande coraggio e spinta offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

