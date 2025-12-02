Rifiuti | la consegna del kit per la differenziata a Vicopisano è già partita

Vicopisano (PI), 1 dicembre 2025 - Iniziata, con due mesi di anticipo, la consegna a domicilio dei kit Geofor per la raccolta differenziata, nel Comune di Vicopisano, con sacchi e calendario. C'è una novità: tra i consueti sacchi, quelli codicizzati (in base a ogni nucleo familiare) sono destinati al rifiuto indifferenziato recanti lo stemma del Comune e il logo di Geofor (il loro utilizzo inizierà poi il 1 marzo 2026). “Una scelta fatta per incentivare una raccolta differenziata ben fatta - spiega il sindaco Matteo Ferrucci - perché mentre la stragrande maggioranza delle persone la realizza correttamente, una parte non la fa ed espone tutto il venerdì, facendo lievitare la quantità di indifferenziato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rifiuti: la consegna del kit per la differenziata a Vicopisano è già partita

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In consegna il nuovo Calendario della Raccolta Differenziata 2026 In questi giorni sta arrivando nelle vostre case il Calendario della Raccolta Differenziata 2026. Uno strumento utile e pratico per aiutarci a gestire al meglio i rifiuti, conoscere i giorni di raccol - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo incontro in Comune per la raccolta porta a porta dei rifiuti in centro, dal 7 gennaio la consegna dei kit - L'incontro pubblico era dedicato ai residenti e ai commercianti dell'area centrale (Ac), compresa tra il lungomare, corso Vittorio Emanuele II, via de Amicis e via Trieste - Come scrive ilpescara.it

Raccolta rifiuti, al via la consegna dei kit - È iniziata, a Signa, la consegna dei kit per la raccolta differenziata in vista del passaggio da Tari a Taric, a gennaio. Segnala lanazione.it

Boom raccolta differenziata. In un anno cresce del 14%. Via alla riorganizzazione - Dal 2 febbraio, il servizio "porta a porta" arriverà anche nella zona Collina. Si legge su msn.com

Raccolta differenziata, dal 1 gennaio 2026 al via il servizio porta a porta a Sugano - Da lunedì 1 gennaio 2026 partirà anche nella frazione di Sugano il servizio porta a porta della raccolta ... Come scrive orvietosi.it

Rifiuti, al via la distribuzione dei kit per la ‘Raccolta Smeraldo’ - Hera avvia la Raccolta Smeraldo a Brisighella: kit consegnati alle famiglie e attività, nuove modalità di raccolta differenziata per migliorare la gestione dei rifiuti e raggiungere il 67% entro il ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Rifiuti, ecco la nuova differenziata. Carta Smeraldo e kit di raccolta - Bologna, 18 novembre 2024 – A Zola arriva la nuova differenziata: si tratta di un adeguamento dei servizi di raccolta ambientale con l’obiettivo di rafforzare le buone abitudini sulla separazione dei ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it