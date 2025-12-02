Riempie di botte la compagna e tenta di strangolarla la vittima si salva rifugiandosi dai vicini
Aggredisce la compagna e le stringe le mani al collo, lei si rifugia dai vicini e chiama la polizia che arresta l'autore delle violenze. Il fatto è successo nella serata del 28 novembre, in una abitazione di Lecce, dove gli agenti delle ‘Volanti’ hanno arrestato un 40enne di Manfredonia, con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
