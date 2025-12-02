Riduzione rifiuti Montuoro | Proroga al 15 gennaio 2026 per il bando da oltre 11 milioni
Prorogata al 15 gennaio 2026 la scadenza per i Comuni calabresi interessati a partecipare all’Avviso pubblico per la prevenzione e riduzione dei rifiuti, finanziato con oltre 11 milioni di euro di risorse del Pr Calabria Fesr Fse+ 20212027 – Azione 2.6.1 per la realizzazione di progetti di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
BONUS SOCIALE RIFIUTI Si comunica che è stato reso operativo il Bonus Sociale Rifiuti 2025, ovvero una riduzione sulla TARI del 25% riconosciuta ai nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE inferiore a € 9.530,00 (o € 20.000,00 per famiglie c - facebook.com Vai su Facebook
#Rifiuti: il trend 2019-2023 in #Toscana ?riduzione della produzione pro capite di rifiuti urbani ?costante aumento della raccolta differenziata pro capite, la provincia più virtuosa è #Lucca ?organico, carta e cartone le frazioni più differenziate arpat.toscan Vai su X
Riduzione rifiuti, Montuoro: “Proroga al 15 gennaio 2026 per il bando da oltre 11 mln di euro” - L’iniziativa per Montuoro associa alla fondamentale finalità di tutela ambientale e di risparmio delle risorse naturali anche una finalità sociale a sostegno delle fasce più deboli ... Riporta ilmetropolitano.it
Prorogato al 15 gennaio il bando della Regione per la riduzione dei rifiuti - “É stata prorogata al prossimo 15 gennaio la scadenza per i Comuni calabresi interessati a partecipare all’Avviso pubblico per la prevenzione e riduzione dei rifiuti, finanziato con oltre 11 milioni d ... Come scrive giornaledicalabria.it