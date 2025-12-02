RiCreAzioni | progetto per bambine e bambini con disabilità e per le loro famiglie

È stato presentato oggi, in occasione di una conferenza stampa in Municipio, RiCreAzioni: opportunità inclusive per un sostegno diffuso, il progetto che sviluppa un sistema innovativo e integrato di opportunità ricreative, educative e di prossimità rivolte ad alunne ed alunni con disabilità, tra. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

