Ricostruzione de Le Ciminiere via libera dell' Ars a un contributo di un milione di euro
La discussione sulla mozione di sfiducia ha costretto la commissione Bilancio dell'Ars a sospendere i lavori sulla legge di stabilità. In mattinata, però, l'organismo presieduto da Dario Daidone ha approvato diversi emendamenti aggiuntivi alla Finanziaria proposti dal governo Schifani. La. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Incendio alle Ciminiere, per la ricostruzione c'è bisogno dei soldi: «Serve soprattutto la volontà politica» - Ci vogliono 17,5 milioni e i tempi soono strettissimi: il cronoprogramma parte a dicembre 2025 e finisce nel 2028. Come scrive lasicilia.it
Il rogo alle Ciminiere di Catania, emendamento del M5S: 10 milioni per la ricostruzione - Dieci milioni di euro da destinare alla Città Metropolitana di Catania per recuperare e ricostruire il centro fieristico Le Ciminiere, danneggiato ... Segnala msn.com
