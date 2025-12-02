Ricominciare senza Yermak non è complicato Il lavoro di Zelensky

Kyiv. Lo scorso fine settimana, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha trascorso l’intera giornata a fare riunioni nel suo ufficio in via Bankova. Ha prima parlato con il capo dell’intelligence ucraina, Kyrylo Budanov, poi ha ascoltato un rapporto del ministro della Difesa Denys Shmyhal. Ha poi incontrato il vice primo ministro Mykhailo Fedorov, un giovane politico responsabile della digitalizzazione. Più tardi, in serata, ha ricevuto nel suo ufficio Pavlo Palisa, vice capo dell’ufficio presidenziale, che sovrintende alle questioni militari. Non si è trattato di semplici incontri con funzionari ucraini, ma di colloqui per la carica di capo dell’ufficio presidenziale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

