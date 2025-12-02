Riccardo Chailly confermato al Festival di Lucerna

Riccardo Chailly resterà direttore musicale della Lucerne Festival Orchestra e del relativo festival fino ad almeno il 2028, due anni in più rispetto alla naturale conclusione del contratto inizialmente prevista per l’estate 2026. Lo ha annunciato la stessa istituzione elvetica con un comunicato sul proprio sito ufficiale, in cui si anticipano «tournée internazionali e future collaborazioni» con la Lucerne Festival Contemporary Orchestra. Il 72enne direttore d’orchestra milanese, che il 7 dicembre sarà sul podio della Scala per la Prima 2025, continuerà a dirigere in Svizzera anche i concerti dei Festival di Primavera – dove il 29 marzo prossimo guiderà la Quarta Sinfonia di Beethoven, e del Festival Estivo, inclusa l’inaugurazione ufficiale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Riccardo Chailly confermato al Festival di Lucerna

