Ricapitalizzazioni della Ctp danno erariale di 23.5 milioni di euro | invito a dedurre per de Magistris
I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno notificato inviti a fornire deduzioni a otto soggetti - tra amministratori, dirigenti e revisori dei conti pro tempore della Città Metropolitana di Napoli - nell’ambito di un’attività istruttoria volta a verificare la sussistenza di un danno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
