ReWine - Good wines only a Villa Arvedi di Grezzana

Veronasera.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ReWine, l’evento veronese dedicato al buon vino, torna con la sua terza winter edition che si terrà sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025, dalle 12 alle 20, a Villa Arvedi di Grezzana (VR).L’unicità di ReWine risiede nel saper far incontrare produttori di vino e appassionati in un’atmosfera allegra. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

rewine good wines only"ReWine - Good wines only" a Villa Arvedi di Grezzana - ReWine, l’evento veronese dedicato al buon vino, torna con la sua terza winter edition che si terrà sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025, dalle 12 alle 20, a Villa Arvedi di Grezzana (VR). Come scrive veronasera.it

Cerca Video su questo argomento: Rewine Good Wines Only