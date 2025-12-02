ReWine - Good wines only a Villa Arvedi di Grezzana
ReWine, l’evento veronese dedicato al buon vino, torna con la sua terza winter edition che si terrà sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025, dalle 12 alle 20, a Villa Arvedi di Grezzana (VR).L’unicità di ReWine risiede nel saper far incontrare produttori di vino e appassionati in un’atmosfera allegra. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Piera's Merlot Selezione is a wine of deep and velvety character, crafted to accompany the most anticipated moments of the year – the ones to be shared, slowly, over a good glass of red. In the glass, it shows an intense ruby hue; on the nose, it releases aro
