Revolut lancia in Italia la Modalità in Giro per contrastare furti e rapine | come funziona
Revolut lancia in Italia la Modalità in Giro, studiata per contrastare furti e rapine: ecco come funziona e come attivarla. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Argomenti simili trattati di recente
Revolut arriva a 3 milioni di clienti in Italia - La banca digitale Revolut raggiunge i 3 milioni di clienti in Italia e lancia, anche nel nostro paese, un conti deposito senza vincoli. ansa.it scrive
Revolut <18 lancia il Conto Deposito Senza Vincoli fino al 3% annuo per bambini e ragazzi in Italia - Il nuovo prodotto rappresenta un'evoluzione significativa nel panorama dei servizi finanziari dedicati ai minori, offrendo loro l'opportunità di far fruttare i propri risparmi con condizioni ... hwupgrade.it scrive
Revolut lancia i conti deposito al 3% e tocca i 3 milioni di clienti in Italia - Dopo la Spagna, la fintech di Nik Storonsky e Vlad Yatsenko lancia anche da noi i conti deposito remunerati, con un tasso fino al 3%. Scrive corriere.it
Revolut, arriva in Italia il Conto Deposito Senza Vincoli per under 18: ecco come funziona - Il conto deposito pensato apposta per bambini e ragazzi consente loro di far fruttare i propri risparmi con interessi accreditati quotidianamente in base alla tipologia di account Revolut dei genitori ... Scrive tg24.sky.it
Revolut lancia il conto deposito con tassi dal 2 al 3% annuo, raggiungendo tre milioni di clienti in Italia - Dopo essere diventata a fine 2023 banca italiana a tutti gli effetti con Iban nazionale, apre il nuovo anno annunciando di aver ... ilsole24ore.com scrive
Revolut raggiunge 3 milioni di clienti in Italia e lancia conti deposito senza vincoli - La banca digitale Revolut raggiunge i 3 milioni di clienti in Italia e lancia, anche nel nostro paese, un conti deposito senza vincoli. Come scrive quotidiano.net