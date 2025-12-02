Reunion Orchestra e Combo 11th
Ritornano le due orchestre dirette da Elvio Ghigliordini: Reunion Orchestra & Combo Eleventh; composte da musicisti professionisti e da grandi appassionati accomunati dal piacere di suonare insieme.Due gruppi differenti nell’organico ma accomunati dallo stile fresco e frizzante degli. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
Dopo 25 anni torniamo a fare musica insieme, l'ultima volta eravamo a Fiesole con l'Orchestra Giovanile Italiana. Nonostante i tanti anni trascorsi, la sintonia è immutata: sembra che ci siamo lasciati solo ieri! #friends #reunion #musicians #orchestra - facebook.com Vai su Facebook
La reunion degli Oasis raccontata dal tastierista della live band Christian Madden: «Li guardi e pensi: sono come me». Se vi interessa saperlo, sì, i Gallagher «dopo essersi perdonati» sono andati d’accordo. E a differenza dei Blur... Vai su X
Reunion Orchestra e Combo 11th - Ritornano le due orchestre dirette da Elvio Ghigliordini: Reunion Orchestra & Combo Eleventh ; composte da musicisti professionisti e da grandi appassionati accomunati dal piacere di suonare insieme. Secondo romatoday.it
Reunion Orchestra & Combo Eleventh - ) le due orchestre dirette da Elvio Ghigliordini: Reunion Orchestra & Combo Eleventh ; composte da musicisti professionisti e da grandi appassionati accomunati dal piacere di ... Da romatoday.it